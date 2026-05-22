«Мы на пути революции»: что предсказал святитель Феофан Затворник России

В 1872 году епископ Феофан, в миру Георгий Говоров, принял решение, которое потрясло его современников. Он добровольно заточил себя в крошечной келье Вышенской пустыни. На долгие 22 года он прервал все контакты с внешним миром, полностью посвятив себя молитве и размышлениям. Именно там, в полной тишине и изоляции от общества, он с поразительной точностью предсказал судьбу России. Его голос, казалось, был погребен в стенах отдаленной обители, но его пророчества сумели преодолеть и время, и пространство, пишут в материале РИА Новости .

«Мы на пути к революции»: предсказание краха империи

Задолго до кровавых событий XX века святитель Феофан с тревогой наблюдал, как русское общество увлекается чуждыми ему западными идеями.

«Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем», — писал он.

Он видел, что вера слабеет, что «зловерие и неверие поднимают голову», а духовенство бездействует: «Того и гляди, вера наша совсем испарится — епископы и попы всюду спят». Его неутешительный диагноз звучал как гром среди ясного неба: «Выходит, что и мы на пути революции. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, что Бог поругаем не бывает».

Наказание за грехи: «иноземные учителя» и власть тьмы

Самое известное и пугающее пророчество Феофана Затворника — это обещание сурового, но очистительного наказания за духовную измену. Он неоднократно предупреждал, что если Россия не одумается и продолжит слепо копировать Запад, Бог пошлет ей «иноземных учителей», которые железной рукой приведут народ в чувство. Святитель предсказывал, что период безбожия и господства зла, который наступит после свержения монархии, станет временем крайнего духовного упадка. Но он был уверен: это наказание — не конец, а лишь горькое лекарство, за которым последует возрождение.

Завещание из тишины: рецепт спасения

Однако пророчества Феофана Затворника — это не только мрачные предсказания. Это, прежде всего, четкий план действий, рецепт спасения, который он оставил будущим поколениям. Он призывал не к пассивному ожиданию, а к активной борьбе за веру и духовность.

Его главный рецепт спасения России прост и сложен одновременно: «Перестаньте жить по-французски и по-инославному и опять воспримите благочестную, православно-христианскую жизнь!». Этот призыв, прозвучавший более века назад, и сегодня звучит с новой силой. Святитель настаивал на необходимости воспитывать молодежь в христианском духе и ограждать общество от влияния чуждых обычаев.

«Если не изменят у нас образ воспитания и обычаев общества, то будет все больше и больше слабеть истинное христианство, а наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Всех преисполнит дух мира», — предупреждал он.

Он не был пассивным созерцателем, ожидающим исполнения пророчеств. Вместо этого он завещал нам план действий, основанный на возрождении веры, изменении мировоззрения и духовном преображении. Феофан Затворник доказал, что истинное видение будущего рождается не в гуще событий, а в тишине, где сердце открыто Богу, а не шуму этого мира.