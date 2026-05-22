В преддверии парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня, ситуация в республике накалена до предела. Заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Карпович в интервью интернет-изданию «Подмосковью сегодня» заявил, что попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна усидеть на двух стульях закончатся провалом — народ республики не позволит предать Россию и променять реальные экономические связи на пустые обещания Запада.

Итог выборов решит народ, а не Пашинян

Олег Карпович считает, что парламентские выборы 7 июня станут главным испытанием для нынешнего руководства Армении.

«Попытки Пашиняна в любом случае будут решены голосованием на выборах — это выбор за народом Армении. Я уверен, что армянский народ сделает разумный выбор, тот, который будет максимально соответствовать интересам Армении. Разум народа никуда не делся», — заявил политолог.

Попытки предать Россию не увенчаются успехом

Политолог уверен, что антироссийская повестка, которую пытается продвигать действующее правительство Армении, не получит поддержки народа.

«Народ все это замечает. Так просто взять и предать Россию не получится. С Арменией нас связывают очень длительные и теплые отношения, включая совместную историю Великой Отечественной войны. Наши деды воевали плечом к плечу — это не просто вычеркнуть из народной памяти. Все попытки забыть нашу общую советскую историю окончатся провалом, потому что это слишком глубоко корнями уходит в нашу совместную российско-армянскую историю», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в соответствии с новой концепцией внешней политики России Армения остается для Москвы «старым, проверенным партнером» из ближнего зарубежья.

Пустые обещания Запада ничем не подкреплены

Карпович также призвал не переоценивать возможности западных партнеров Армении.

«Экономически Армения очень серьезно завязана на Российскую Федерацию. Необоснованные, ничем не подкрепленные обещания со стороны Евросоюза и некоторых других политических сил — все понимают, что это обещания пустые. Променять то, что было создано годами, на пустые обещания не получится», — подчеркнул политолог.

Он напомнил о старой поговорке: «Сосед ближе, чем родственник».

«Мы с Арменией являемся соседями. Нас связывают совместные успехи в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза. Все это уже было установлено давным-давно», — резюмировал Карпович.

Как ранее отметил политолог Николай Топорнин, российское предложение построить новую АЭС в Армении — это не политическая присяга, а крупный инфраструктурный контракт: пример Венгрии, которая строит российскую станцию, оставаясь членом ЕС, доказывает, что атомный реактор и евроинтеграция вполне совместимы.