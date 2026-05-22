Разведенная звезда сериалов «СашаТаня» и «Комбинация» заявила, что хочет стать матерью еще раз

Российский актриса Анастасия Уколова, знакомая зрителям по сериалам «СашаТаня» и «Комбинация», отмечает день рождения. 22 мая ей исполнилось 32 года. Однако вместо привычных жизнерадостных и юмористических постов, которыми звезда обычно радует подписчиков, она решила поделиться сокровенным, пишет The Voice. Настроение у именинницы — меланхоличное.

Анастасия призналась, что часто ощущает себя бегуном на невидимой дистанции. Словно все вокруг участвуют в соревнованиях — кто успешнее в карьере, кто счастливее в личной жизни. И она не исключение.

Два развода артистки остались в прошлом, но желание создать крепкую семью не пропало. Более того, Уколова заявила, что хочет родить еще.

«Сегодня я больше всего мечтаю о семье, еще о детях, о возможности позволять себе финансово все, что хочется — и при этом не пропадать сутками на работе. Мечтаю о том, чтобы жизнь моего сына сложилась самым лучшим образом», — рассказала Уколова.

Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Первым мужем Анастасии стал кинооператор Антон Зенкович, с которым они поженились в 2017 году. Этот брак продержался всего два года.

Вторым избранником оказался ее бывший одноклассник Юрий Горохов. С ним Уколова возобновила отношения уже после развода. Летом 2022 года пара официально зарегистрировала брак, а уже в сентябре того же года на свет появился их сын. Сама актриса считает, что их история с Юрием была спланирована свыше.

Ранее актриса Кристина Асмус призналась, что хочет родить второго ребенка.