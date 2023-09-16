«Мы стараемся удивлять»: какими необычными добавками завлекают нас производители колбасы из Подмосковья

Производство колбасных изделий в регионе выросло более чем на 40% за последние пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве добавили, что такой результат связан в том числе с созданием благоприятных условий для бизнеса. Свой вклад вносят и покупате­ли, которые с удовольст­вием приобретают мясную продукцию. Мы узнали, чем производители привлекают клиентов и как выбрать самое полезное лакомство.

СЧЕТ НА ТЫСЯЧИ ТОНН

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что стабильный рост демонстрирует производство в целом, а особенно в сфере обрабатывающей промышленности.

«Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли. Так, за последние пять лет годовой объем производства колбасных изделий в регионе вырос со 184,5 тыс. тонн до 264,1 тыс. тонн. В процентном соотношении рост составил более 43%», – отметила зампред правительства.

Она добавила, что пищевое производство в регионе в ближайшее время продолжит развиваться. Ведь только в сфере импортозамещения в пищевой отрасли уже предложено 30 новых инвестпроектов, в том числе по производству колбас.

Сейчас покупатели охотно берут то, что уже выпускается в регионе. Таким наблюдением поделились, например, в крестьянско-фермерском хозяйстве Татьяны Еремкиной в Щелкове.

«Можно сказать, все наши колбасы популярные. Хотя мы производим разные виды: вареные, варено-копченые, сыро-копченые… Трудно все перечислить. Спрос есть на все», – рассказали в хозяйстве.

ТО С ИЗЮМИНКОЙ, ТО С ОРЕШКОМ

Фермер из деревни Павлищево под Можайском Ольга Друганина отмечает, что подмосковной продукцией начали живо интересоваться гурманы. Тем более что наши производители постоянно предлагают новинки. Например, сама Друганина производит аналог знаменитого хамона – сыровяленую свинину. Еще в ассортименте – колбасы из свинины, индейки, телятины, говядины.

«Мы стараемся постоянно удивлять. Без новинок удержать интерес трудно. Придумываем необычные добавки: вяленые томаты, орехи, пармезан, имбирь, их сочетания. Люди реагируют хорошо», – поделилась фермер.

Но вместе с популярностью российских деликатесов заметна и другая тенденция – желание людей не тратить сверх, если можно купить дешевле.

«В последнее время активнее стали продаваться недорогие колбасы. Это касается разных видов – вареной, копченой и других, ведь дешевый сегмент есть везде», – рассказали в «Колбасной мастерской» в Химках.

Для тех, кто следит за здоровьем: как правильно выбрать колбасу

Самое главное, отмечает диетолог, эндокринолог из Одинцова Анастасия Тараско, – соотношение белка и жира. Жира в колбасе много, его доля может доходить до 40%. Но оптимально выбирать изделия, где жира не больше 25–30%. При этом не так важно, из какого мяса сделана колбаса, копченая она или вареная. Из-за большого количества соли колбасой не стоит увлекаться тем, у кого повышено давление или есть склонность к атеросклерозу. Можно выбирать специальные сорта с пониженным содержанием соли, отметила эксперт.