На Донбассе и в Африке: работники подмосковных избиркомов рассказали об участии в выборных кампаниях

С 8 по 10 сентября жители будут выбирать губернатора Московской области. Территориальные избирательные комиссии во всех городских округах приступили к подготовке к выборам главы региона и делятся своими историями – как попали в избирательную систему и чем для них интересна эта работа. Среди работников избиркомов и молодежь, и опытные работники, проводившие выборы даже в Африке.

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В избиркомах ценят работников с опытом, которые поучаствовали не в одной кампании, в курсе последних изменений в системе голосования и знают, как лучше организовать работу избирательного участка. Председатель ТИК города Реутова Ольга Укропова более 15 лет в избирательной системе. В ее активе выборы президента России, депутатов Госдумы, губернатора Подмосковья.

За свою работу Ольга не раз награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами. Но главное – ее хвалят коллеги за профессионализм и доброжелательность. А жители Реутова отмечают чуткость и готовность прийти на помощь.

«У меня был вопрос, на который я не мог получить ответ. Пришел к Ольге Александровне – и в течение нескольких минут она все решила», – поделился житель Реутова Владимир Черницын.

Секретарь ТИК Реутова Наталья Филатова тоже провела несколько кампаний. Уже шестой год она организует планирование деятельности ТИК, оформляет принятые решения и протоколы.

«Она – настоящий профессионал», – отмечает председатель УИК Реутова Анна Башкатова.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Константин Марусов из Королева помогает организовывать выборы с 18 лет.

«Я тогда отвечал за работу принтеров и компьютеров в комиссии. Застал введение видеонаблюдения», – вспоминает Константин. Сейчас он трудится сисадмином в УК, но всегда помогает организовать работу с техникой в избиркомах.

В Ногинске гордятся тем, что молодую и активную команду избиркома возглавляет опытный руководитель Светлана Макановецкая. В системе она более 20 лет.

«Сейчас избиратели с охотой идут на выборы, изучают программу партий и кандидатов. Причем не только пенсионеры, но и молодые, они, вопреки стереотипам, не аполитичны – задают серьезные вопросы для осознанного решения, а не просто ставят галочку в бюллетень», – делится Светлана.

ДОНБАСС И АФРИКА

Илья Асауменко возглавляет УИК № 1838 Ногинска. В 2014 году молодой человек приехал в Подмосковье из донбасской Горловки. Он всегда интересовался выборами и в 2019 году работал на референдуме по принятию поправок в Конституцию.

«Я был рад стать частью команды. Мы развиваемся, перенимаем опыт старших коллег, нам вверяют все более сложные задачи. Это очень интересная и важная работа», – делится Илья.

Но если сейчас Донбасс – это часть России, то опыт африканских выборов – настоящая экзотика. Глава ТИК Королева Владимир Печенин рассказал, как помогал Центральной Африканской Республике. Там система устроена по образцу 50-летней давности. Протоколы везут из дальних провинций, отбиваясь от налетчиков. Сотовой связи и интернета практически нет. Для африканских коллег наши специалисты передали учебные материалы, сейчас Африка внимательно изучает нашу систему ГАС «Выборы».