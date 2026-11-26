Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с РИА Новости оценил шансы трехкратной чемпионки страны Аделии Петросян на высокий результат на этапе Гран-при в Японии.

Для фигуристки турнир в Токио станет вторым этапом Гран-при в сезоне. Петросян заняла шестое место на Skate America и потеряла шансы попасть в финал Гран-при.

«Шансов на Гран-при Японии у Петросян не так уж много. Она, похоже, не в самой лучшей своей форме. Тешит себя надеждой, что откатается чисто. Спортсменка она очень хорошая, но пока, похоже, оптимальную форму еще не набрала», — сказал Жулин.

Напомним, летом Петросян сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко.

На этапе Гран-при в Токио выступят также Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Шансы пробиться в финал есть только у Дикиджи.