Возлюбленный 42-летней бывшей участницы Надежды Сысоевой Николай готовится сделать ей предложение руки и сердца. Мужчина уже определился с дизайном помолвочного кольца и выбрал для него бриллиант грушевидной формы. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По словам Николая, при выборе украшения он учел пожелания избранницы. При этом раскрывать подробности будущего романтического события мужчина не стал. В частности, он не рассказал, где именно собирается попросить Надежду стать его женой.

«Ей нравится грушевидный бриллиант. Вот на него будем стараться работать», — рассказал блогер.

Сама Сысоева ранее признавалась, что они с возлюбленным обсуждают не только возможную свадьбу, но и создание семьи. Актриса открыто говорила о своем отношении к материнству и отмечала, что рождение ребенка способно полностью изменить ее жизнь.

Напомним, разница в возрасте между Сысоевой и Николаем Гололобовым составляет 16 лет. Их роман начался в начале 2026 года после знакомства в соцсетях, где Николай проявил инициативу и предложил помощь с выгулом собаки актрисы.

Ранее Надежда Сысоева призналась, что сделала операцию на груди по рекомендации врача.