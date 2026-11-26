В Люберецкой больнице в субботу, 28 ноября, онкологи проведут День открытых дверей, в рамках которого пройти скрининг на наиболее распространенные формы рака смогут все жители Подмосковья старше 18 лет. Врачи будут принимать без предварительной записи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рак на ранних стадиях часто не дает о себе знать, человек не чувствует боли, не замечает тревожных сигналов, поэтому так важно проверяться вовремя. Скрининг помогает найти болезнь до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно. У нас есть возможности находить рак даже на нулевой стадии», — отметила врач-онколог Кристина Безрукова.

В Центре амбулаторной онкологической помощи пациентам предложат комплекс обследований, они смогут сделать рентген грудной клетки. По результатам, при наличии изменений, доктора назначат компьютерную томографию.

Женщины в зависимости от возраста смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам сделают тест на ПСА — онкомаркер предстательной железы. Кроме того, все пациенты сдадут анализ кала на скрытую кровь и пройдут дерматоскопию новообразований кожи. При необходимости врачи направят на УЗИ малого таза и брюшной полости. Для участия нужны полис ОМС Московской области, паспорт и СНИЛС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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