Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец урегулировали многолетний судебный спор вокруг французской винодельни Château Miraval, пишет Daily Mail. Бывшие супруги выступили с редким совместным заявлением, объяснив свое решение интересами семьи.

«Мы урегулировали спор во внесудебном порядке в интересах нашей семьи и больше не будем давать комментариев», — сообщили представители актеров.

Пара приобрела поместье на юге Франции в 2008 году примерно за $28,4 млн, а спустя шесть лет сыграла там свадьбу. К 2021 году стоимость винодельни оценивалась уже в $164 млн.

Причиной судебного конфликта стала продажа Джоли своей доли бизнеса миллиардеру Юрию Шефлеру за $64 млн в 2021 году. Питт утверждал, что бывшая супруга нарушила их договоренность не продавать доли без согласия друг друга.

Разбирательство сопровождалось громкими обвинениями. Джоли заявляла, что в 2016 году Питт проявил физическое и эмоциональное насилие по отношению к ней и детям во время перелета на частном самолете. Актер отрицал обвинения, а уголовное дело по этому инциденту возбуждено не было.

Теперь бывшие супруги смогут избежать судебного процесса, запланированного на начало 2027 года. Финансовые условия достигнутого соглашения не разглашаются.

Напомним, Питт и Джоли расстались в 2016 году. У бывшей пары шестеро детей.