29 ноября 2026 года в России отметят День матери — последнее воскресенье осени, когда хочется сказать «спасибо» самому близкому человеку. Но фраза «хочу подарить что-то по-настоящему нужное» часто ставит в тупик: хочется, чтобы подарок не стал формальностью, а попал точно в сердце. Как выбрать такой вариант и не промахнуться, REGIONS объяснила психолог Елена Морганюк.

«Мамам часто не нужны дорогие вещи. Им нужно внимание, которое упаковано в заботу. Подарок должен быть не про вас и ваш бюджет, а про нее и ее ежедневные радости. Если вы сомневаетесь, вспомните, на что она жалуется или о чем мечтает, но никогда не купит себе сама», — объясняет Елена Морганюк.

Впечатления как главный подарок

Со временем ценность вещей снижается, а воспоминания остаются. Именно поэтому психологи делают ставку на подарки-впечатления: они дольше живут в памяти и сильнее связывают людей. Если мама любит искусство, билеты в театр или на концерт станут хорошим выбором — но только если вы планируете пойти вместе. Смысл не в билете как предмете, а в совместном опыте.

Еще один вариант — мастер-класс: гончарное дело, рисование, изготовление свечей. Здесь важен процесс и возможность побыть рядом, обсуждать, пробовать, ошибаться и радоваться вместе.

Для более яркого события подойдет однодневное мини‑путешествие: выберите уютный город неподалеку, продумайте простой маршрут и дайте маме возможность просто сменить обстановку. Это не про масштаб, а про внимание и заботу.

«Совместное время — это самый ценный подарок для человека, который всю жизнь заботится о других. Когда вы дарите впечатление, вы дарите не вещь, а воспоминание. И это работает лучше любого дорогого презента», — комментирует психолог.

Практичные вещи, в которые вложена душа

По мнению психолога, подарок не обязан быть дорогим. Главное, чтобы он был личным и полезным.

Фотография в рамке — но не пустая рамка, а уже готовый снимок, который мама давно не видела. Подойдет кадр из семейного архива: он сразу возвращает в теплые моменты.

Ароматическая свеча с нейтральным, уютным запахом (ваниль, хлопок, чай) создает домашнюю атмосферу и стоит недорого.

Чай и кружка — это не про замену конфет, а про повод посидеть вместе, поговорить, согреться. Выбирайте сорт, который она любит, и кружку под ее вкус.

Уютный плед или палантин в спокойных тонах — практично и уместно в конце ноября.

Книга по реальным интересам мамы (детективы, сад, кулинария) покажет, что вы знаете ее увлечения.

«Правило, которое работает всегда: к любой вещи добавьте записку от руки. К кружке — пару теплых слов, к рамке — короткое воспоминание. Это превращает обычный предмет в личный подарок, который невозможно купить в магазине», — советует Елена Морганюк.

Подарки, которые делаются руками и сердцем

Иногда самое ценное вообще не стоит денег, отметила психолог. Например, «баночка комплиментов»: в красивую банку положите записки с короткими фразами о том, за что вы любите маму. Пусть она достает по одной в трудные дни — это работает как тихая поддержка.

Другой вариант — «12 конвертов»: по одному на каждый месяц следующего года. В каждом — приглашение на встречу: «Январь — идем в кино», «Март — выбираемся в кафе». Это способ сказать: «Я буду рядом весь год».

А еще можно просто приготовить ее любимое блюдо и устроить семейный ужин без повода. Иногда именно это и становится самым ценным подарком.

«Подарок, в который вложено время и труд, всегда ценнее купленного. Даже если это просто открытка, сделанная своими руками. Мамы хранят такие вещи годами», — подчеркивает психолог.

Что лучше не дарить

Есть категории подарков, которые вместо радости могут принести неловкость. Психолог советует избегать вещей, намекающих на необходимость что-то исправить: весы, антивозрастные средства, бытовая техника, если мама сама не просила.

Также не стоит выбирать предметы, которые подчеркивают возраст или автоматически отсылают к домашним обязанностям. Смысл праздника — в благодарности и признании, а не в напоминании о рутине.

«Лучший подарок — тот, который говорит: „Я тебя вижу, я тебя ценю, я хочу, чтобы тебе было хорошо“. Если вы сомневаетесь, просто спросите маму, о чем она мечтает. Иногда самый простой вопрос открывает самые неожиданные ответы», — резюмирует Елена Морганюк.

Ранее сообщалось, что психолог Морганюк назвала лучшие подарки на именины 26 ноября.