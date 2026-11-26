В октябре в Подмосковье трансформировали услугу, которая позволяет бизнесу получить статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, за это время в реестр включено шесть компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За месяц статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности получили шесть компаний: «Каланча», «Реклайм», «ИТП-Логистик», «Комплексные системы производства», «Чистая усадьба» и «Живые диваны». Услуга переведена в онлайн-формат на Региональном портале государственных услуг. Такой статус позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям получать широкий перечень мер поддержки и снижение требований при получении земли в аренду без торгов», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для присвоения статуса и включения в реестр подмосковные предприниматели должны иметь ЭКГ-рейтинг на уровне не менее 61 балла. Особенностью такой трансформации является внедрение сервиса предпроверки индекса деловой репутации при подаче заявления. Это поможет заявителю автоматически заполнить количество баллов и подскажет, если ЭКГ-рейтинг ниже требуемого.

Предприниматели, получившие статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, получают возможность снизить требования к объему инвестиций на реализацию масштабных инвестиционных проектов по ряду направлений при получении земельных участков без торгов на основании Закона Московской области № 122/2026-ОЗ. Им также доступны упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестиционных проектов и консультационная поддержка.

Подать заявку на получение статуса можно на региональном портале госуслуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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