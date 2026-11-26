Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с ТАСС вспомнил , что в свое время бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову пытались склонить к смене спортивного гражданства.

Шарапова еще в детстве переехала в США, где тренировалась в знаменитой академии Ника Боллетьери. Однако на протяжении всей карьеры теннисистка представляла Россию и всегда откликалась на предложение выступить за страну в Кубке Федерации.

«Шарапову «обрабатывали». Но она, наверное, помнила, что мы сделали для нее в детстве. Она никогда не заиграла бы, если бы я, условно говоря, не дал там вовремя $800 на билет», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что патриотизм прививается с детства, в семье, и если он не передался с корнями от родителей, федерация уже никак на это повлиять не может.

Сообщалось, что предложения о смене спортивного гражданства поступали сильнейшей в настоящее российской теннисистке, второй ракетке мира Мирре Андреевой.