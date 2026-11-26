В Челябинской области за ночь выпало более половины месячной нормы осадков: прогноз погоды и данные минэкологии
Минэкологии: на двух водохранилищах Челябинской области увеличили сброс воды
В Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Аргаяше, Троицке и ряде других населенных пунктов Южного Урала за ночь выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство экологии Челябинской области.
По данным ведомства, с начала ноября наибольшее количество осадков зафиксировано в следующих территориях:
- Верхнеуральск — 332% от месячной нормы;
- Магнитогорск — 289%;
- Мирный — 258%;
- Миасс — 257%.
Синоптики прогнозируют, что в течение четверга снег в большинстве районов региона продолжится, местами он будет сильным, также ожидаются метели, гололедица и налипание мокрого снега на провода.
Увеличение сброса воды и рекомендации водителям
На фоне обильных осадков сброс воды на Шершневском и Аргазинском водохранилищах увеличили до 20 кубометров в секунду. Обстановка находится на контроле профильных служб, отвечающих за гидротехнические сооружения и безопасность жителей.
Автомобилистам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дорогах и не перекрывать подъездные пути для мусоровозов, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.