В Челябинске , Магнитогорске , Миассе , Верхнем Уфалее , Аргаяше , Троицке и ряде других населенных пунктов Южного Урала за ночь выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство экологии Челябинской области.

По данным ведомства, с начала ноября наибольшее количество осадков зафиксировано в следующих территориях:

Верхнеуральск — 332% от месячной нормы;

Магнитогорск — 289% ;

Мирный — 258% ;

Миасс — 257%.

Синоптики прогнозируют, что в течение четверга снег в большинстве районов региона продолжится, местами он будет сильным, также ожидаются метели, гололедица и налипание мокрого снега на провода.

Увеличение сброса воды и рекомендации водителям

На фоне обильных осадков сброс воды на Шершневском и Аргазинском водохранилищах увеличили до 20 кубометров в секунду. Обстановка находится на контроле профильных служб, отвечающих за гидротехнические сооружения и безопасность жителей.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дорогах и не перекрывать подъездные пути для мусоровозов, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.