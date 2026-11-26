Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска получила разрешение на запуск до миллиона спутников для создания космических центров обработки данных искусственного интеллекта, пишет DPA. Соответствующее решение приняла Федеральная комиссия по связи США (FCC).

Масштабный проект получил название Starmind. Его основная идея заключается в переносе части вычислительных мощностей, необходимых для работы искусственного интеллекта, с поверхности Земли в космос.

Сторонники концепции считают, что размещение дата-центров на орбите позволит использовать практически непрерывный доступ к солнечной энергии и новые возможности для охлаждения оборудования.

Однако реализация проекта сопряжена с серьезными техническими трудностями. Спутники необходимо оснастить крупными солнечными панелями, сложными системами отвода тепла и оборудованием, способным передавать огромные объемы данных на Землю.

Согласно условиям выданного разрешения, SpaceX должна разместить на орбите не менее 100 тыс. спутников к ноябрю 2035 года. Еще через три года их количество должно достигнуть 500 тыс.

Илон Маск ранее называл создание космических дата-центров одним из ключевых направлений развития своей компании.

При этом получение разрешения не гарантирует успешной реализации проекта. SpaceX еще предстоит решить многочисленные инженерные задачи, связанные с созданием и обслуживанием настолько масштабной спутниковой сети.