Защитник «Краснодара» и сборной России Илья Вахания в разговоре с РИА Новости рассказал о самой большой трате в своей жизни. Самой дорогой покупкой для футболиста стала квартира в Санкт-Петербурге.

Илья Вахания — уроженец северной столицы. Он выступал за молодежные команды «Зенита», в 2023 году перебрался в «Ростов», а нынешним летом перешел в «Краснодар».

«Каждый отпуск езжу в Питер. Зависит, конечно, от количества выходных, но обычно на неделю улетаем куда-то отдохнуть, а все остальное время проводим в Питере», — признался Вахания.

25-летний футболист признался, что за время карьеры хочет обеспечить свою семью и родителей, чтобы они ни в чем не нуждались.

В текущем сезоне Вахания провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

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