В Солнечногорске осудили двоих соучастников за покушение на незаконный сбыт наркотических средств массой более 400 кг, с учетом позиции государственного обвинителя Солнечногорской городской прокуратуры суд вынес обвинительный приговор — их обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в мае 2025 года соучастники создали организованную преступную группу с четким распределением ролей, осужденные выполняли функции закладчиков. В сентябре того же года они для дальнейшей перевозки из Ленинградской области в Московский регион загрузили в кузов автомобиля «ГАЗ 2824» четыре металлические катушки, предназначенные для транспортировки проводов, с сокрытыми в них 479 свертками с наркотическим средством.

Их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, на 43 км трассы М-11 «Нева» их автомобиль был задержан. В ходе его осмотра было изъято почти 400 кг запрещенных веществ.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 12 и семь лет, отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.