В Солнечногорске осудили двоих соучастников за покушение на сбыт наркотиков массой более 400 кг
Двоих соучастников осудили в Солнечногорске за покушение на сбыт наркотиков
Фото: [Прокуратура Московской области]
В Солнечногорске осудили двоих соучастников за покушение на незаконный сбыт наркотических средств массой более 400 кг, с учетом позиции государственного обвинителя Солнечногорской городской прокуратуры суд вынес обвинительный приговор — их обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в мае 2025 года соучастники создали организованную преступную группу с четким распределением ролей, осужденные выполняли функции закладчиков. В сентябре того же года они для дальнейшей перевозки из Ленинградской области в Московский регион загрузили в кузов автомобиля «ГАЗ 2824» четыре металлические катушки, предназначенные для транспортировки проводов, с сокрытыми в них 479 свертками с наркотическим средством.
Их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, на 43 км трассы М-11 «Нева» их автомобиль был задержан. В ходе его осмотра было изъято почти 400 кг запрещенных веществ.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 12 и семь лет, отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.