Попытки Евросоюза выстроить альтернативную схему газоснабжения не дали желаемого результата: дефицит импортного топлива сохраняется, а подземные хранилища заполняются слабее, чем когда‑либо за последние годы. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, напоминая о плане Брюсселя полностью отказаться от российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, а от трубопроводных поставок — не позднее 1 ноября того же года. Свою лепту в осложнение ситуации вносит и обстановка на Ближнем Востоке: блокировка Ормузского пролива дополнительно бьет по логистике энергоносителей, сообщил oilcapital.ru.

Хранилища пустеют на глазах

Издание «Нефтегазовая вертикаль» («НиК») обращает внимание на тревожную для ЕС картину: запасы в европейских ПХГ заполняются медленно, объемы закупаемого СПГ сокращаются, и на этом фоне стоимость топлива продолжает расти.

По данным платформы GIE AGSI, на 25 ноября 2026 года заполняемость европейских газохранилищ составила 68,4% — для конца ноября это худший результат за всю историю наблюдений с 2011 года. Для сравнения: год назад в те же даты уровень достигал 78,1%, а средняя цифра за пятилетку превышает нынешнюю примерно на 18 процентных пунктов.

Картина по странам при этом неоднородная. Хуже всего дела у Германии — страны с крупнейшими хранилищными мощностями в Европе: там показатель около 56%. Далее идут Австрия с 62,5% и Франция с 72,2%.

Цены снова поползли вверх

На 26 ноября 2026 года стоимость природного газа в Европе держится в районе 89 евро за мегаватт‑час — это порядка $1028 за тысячу кубометров. С утра биржевые котировки прибавляли около 2% (на 12:18 мск), и такая динамика, по данным издания, усиливает давление на энергоемкие отрасли: предприятия уже останавливают или сокращают производство, опасаясь затрат на зимний сезон.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани топливного коллапса.