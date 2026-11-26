В Люберцах на территории кадетской школы открылась секция практической стрельбы, город стал первым в Подмосковье, где реализовали этот проект. Договоренность об этом подписали администрация округа и региональное отделение Федерации практической стрельбы России в Московской области.

В Люберцах практическую стрельбу официально включили в число видов спорта, которые развивают в округе, она стала 42-м направлением. В рамках соглашения стороны будут развивать этот спорт: открывать секции, вести тренировки, проводить соревнования разного уровня и сборы для спортсменов сборных Московской области и России.

Секция в кадетской школе расширит возможности для занятий стрельбой среди кадет, позволит тренироваться регулярно и подготовит базу для молодых спортсменов. У кадетов эта возможность реализуется на бесплатной основе.

При этом секция будет доступна для всех желающих, отдельное внимание уделят детям и подросткам, чтобы увлечь их стрелковыми дисциплинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.