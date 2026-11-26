В четверг, 26 ноября, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, в Малом выставочном зале открывается новая выставка «Музыкальная совесть Москвы», посвященная 170-летию со дня рождения русского композитора, пианиста-виртуоза и музыкального педагога Сергея Ивановича Танеева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставка начнет свою работу в рамках научных чтений «С. И. Танеев и его современники». В экспозицию вошли уникальные материалы из собрания музея и личного фонда мастера, насчитывающего более 7 тыс. предметов. Среди них — фотографии, автографы, книги, произведения изобразительного искусства и личные вещи композитора, в том числе его портрет пастелью работы Альмы Румянцевой. Мероприятие можно посетить до 9 марта 2027 года.

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