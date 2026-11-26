34-летний комик Дмитрий Журавлев и его жена Елена задумались о пополнении в семье. В интервью «Пятому каналу» артист с юмором рассказал , что перед тем, как планировать рождение ребенка, собирается обратиться за советом к необычной знакомой.

По словам Журавлева, он намерен проконсультироваться с «знакомой ведьмой», чтобы выяснить, подходит ли выбранный год для появления малыша на свет.

При этом сама Елена не слишком верит в приметы, однако предпочла бы избежать рождения ребенка в високосный год. Такой вариант, как отметил комик, позволит не тревожить бабушку мужа.

Супруги собираются подойти к будущему родительству ответственно. Они планируют сдать тесты на совместимость и пройти генетические обследования, чтобы заранее получить необходимую информацию о здоровье. Кроме того, Журавлев не исключает, что они с женой могут рассмотреть усыновление.

«Есть куча способов, чтобы в семье был ребенок: можно родить, можно взять малыша и подарить ему хорошую жизнь — и то, и другое прекрасно», — сказал артист.

Главным условием комик назвал любовь и заботу. По его мнению, именно теплая семейная атмосфера должна стать основой для счастливого детства.

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