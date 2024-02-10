«С ним поступили несправедливо»: выяснилось, зачем потомок Дантеса приезжал в Россию

Сегодня Россия отмечает День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В 1837 году в этот день великий поэт умер от раны, полученной на дуэли.

Имя убийцы поэта,барона Жоржа Дантеса, знают все. Но подробности о нем и его семье знают немногие. Первой российской журналисткой, которая разыскала потомков Дантеса, стала наш корреспондент — Екатерина Сажнева. Она нашла праправнука барона — Лотера Дантеса. О том, как он живет, и о чем мечтает — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Право на последнее слово

Журналистка признается, что наследием Пушкина увлекалась с детства. А так как она историк по образованию, интересует ее не только творчество, но и подробности биографии, факты, источники.

«Ну и, конечно же, его последняя дуэль. В ней существует некая тайна, недосказанность. Вроде бы, убийца известен. Но почему никто не смог или не захотел предотвратить случившееся? Как писал Соллогуб в своих воспоминаниях: «Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел». А зять Пушкина, Павлищев, утверждал, что поэт искал смерти и был бы несчастлив, если бы выжил», — рассказала Екатерина.

В 2006 году в Париже в мастерской художника-эмигранта Ильи Дронникова журналистка заметила барельефное изображение солидного господина. Это был барон Жорж Дантес в старости. Рядом висела копия с посмертной маски Пушкина, который навечно остался 37-летним. Художник рассказал, что Дантеса рисовал с его подлинной фотографии, которую принес кто-то из его потомков. Но организовать встречу с ними отказался. И Сажнева решила разыскать их сама.

«Куда бы я ни обращалась, везде получала категорический отказ: «Вы не имеете права искать потомков Дантеса. Вы не имеете права писать о детях Дантеса», — вспоминает Екатерина.

Однако желание разобраться в ситуации пересилило. Сажнева хотела понять, как пережил случившееся сам Дантес.

«Даже серийные маньяки имеют право на защиту и последнее слово. Дантес стрелялся с Пушкиным в честном поединке. И если бы он не убил Пушкина, то Пушкин убил бы его. В общем, я считала и считаю, что в таких случаях надо выслушать обе стороны», — продолжает журналистка.

Праправнук барона, Лотер Дантес, нашелся в Германии. Выяснилось, что он владеет заводом по переработке мусора и…пишет стихи, посвященные Пушкину! Он охотно согласился поговорить с российской журналисткой. А встречу назначил в своем бывшем родовом замке в небольшом французском городке Сульц.

Фото: [ Социальные сети ]

Любимая ему не принадлежала

Сам Жорж Дантес тоже родился в Сульце. Сюда же вернулся после дуэли, когда его выслали из России. Говорят, что за это изгнание барон благодарил судьбу. На Родине он достиг таких высот, которые в России для него были недоступны.

«Какое бы будущее ждало меня? Полковник в захолустье, обремененный семьей и долгами», — признавался он в старости.

Во Франции Дантес стал мэром Сульца, а потом и сенатором. Прожил он долгую жизнь, больше 80 лет. Кстати, одна из главных улиц в Сульце носит его имя: в память о том, что именно Дантес провел в городе канализацию.

Итак, карьера во Франции сложилась удачно. А вот главная любовь Дантеса, вероятно, все-таки осталась в России.

«Я всегда имел столько женщин, сколько я хотел. Но только одна, о которой трезвонили на всех углах, что она моя, что я ее «имел», никогда мне, увы, не принадлежала…», — говорил Жорж Дантес о Наталье Гончаровой-Пушкиной.

Эту фразу в семье передавали из поколения в поколение. Лотер Дантес тоже цитировал ее наизусть. Сажнева говорит, что самой Наталье Николаевне он даже посочувствовал. Напомнил, что на ней были дети, дом, хозяйство, к тому же, не хватало денег…

«Уверен, что Жорж искренне любил Натали, а она его. Они были ровесники. Оба молодые, красивые. Дантес не был гением. Но жить с гением, сами понимаете, не самая легкая ноша. Пушкин занимался только своим творчеством, то и дело бросал жену и уезжал путешествовать», — рассказывал Дантес-младший.

По его мнению, Наталья Гончарова верность мужу сохранила. Возможно, согласись она на тайную интрижку, не было бы никакой дуэли…Ведь тогда так поступали многие аристократы.

Фото: [ «Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом», Адриан Волков ]

«Как известно, вызова было два. Первый — в ноябре 1836-го, после получения анонимного письма об интимной связи Натальи Николаевны с царем. Пушкин решил, что «анонимку» написал Дантес, и вызвал его на дуэль. Их уговорили помириться, а Дантес женился на сестре Натали — Екатерине. Но через две недели после свадьбы Пушкин, который не верил в искренность Дантеса, оскорбил его приемного отца, барона д’ Геккерена. После этого уже Дантес вызвал на дуэль Пушкина», — констатирует Сажнева.

Дуэль состоялась по новому стилю 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Условия были жесткие: один из дуэлянтов обязательно должен был быть убит.

Тайный архив

Дуэли Лотер Дантес посвятил собственные стихи. Они написаны по-французски, но Екатерина Сажнева предоставила перевод:

Дантес сохранил честь мундира,

В этой дуэли он пролил свою кровь.

Он разрешил для последнего творения

Поэту выразить к себе ненависть.

Пушкин умер от ран!

Провоцировать дуэль — это ли не ошибка?

Дантес прожил долго и счастливо,

Делает ли это из него убийцу?

«Сам барон Лотер Дантес очень хотел приехать в Россию первым из своей семьи после 1837-го года. Конечно, он понимал, что в нашей стране его имя знает каждый, и его ждет не самый любезный прием», — говорит Екатерина Сажнева.

Тем не менее, исполнить мечту он решился. Посетил все места в Москве и Подмосковье, связанные с именем Пушкина. Также съездил в Калугу, где находится имение семьи Гончаровых.

«Мы вместе с ним облетели имение на вертолете. А в Санкт-Петербурге, в музее-квартире Пушкина, Лотер Дантес решил остаться инкогнито. Боялся реакции смотрительниц, обожающих Александра Сергеевича», — вспоминает журналистка.

Фото: [ Государственная Третьяковская галерея ]

Барон в бешенстве

Еще одна мечта Лотера Дантеса — помириться с Пушкиными. Увы, этого пока не случилось. Барон хотел встретиться с ними во время своего визита в Санкт-Петербург в 2007 году, когда исполнялось 170 лет со дня смерти поэта. Но потомки убитого гения принимать Дантеса не захотели — просто захлопнули перед ним дверь.

«Барон Лотер был взбешен. В письме мне так и написал, что он очень зол. Я считаю, что с ним поступили несправедливо. Человек искренне влюблен в нашу страну, интересуется ее историей, пытается понять и переосмыслить случившееся когда-то. И разве это он убил Пушкина? Но его выгнали вон. Все же, он дворянин, и для него это было ужасно унизительно», — считает Сажнева.

Однако праправнук Жоржа Дантеса возвращался в Россию еще как минимум один раз — в 2019-м.

Обида страшной силы

Что касается сегодняшней жизни Дантесов, то фамильных богатств семья давно лишилась. Их родовой замок купил Филипп Шмербер — потомок крестьян, когда-то работавших на баронов. Теперь здесь отель, куда часто приезжают россияне, чтобы оставить гневные записи в книге посещений.

«Эта история напоминает чеховский «Вишневый сад», где Лопахин покупает поместье у своих разорившихся гордых хозяев. Дантесы поклялись в страшной обиде никогда не возвращаться на малую родину. А когда Лотер Дантес разбогател на переработке мусора, никто из родни не хотел с ним общаться», — вспоминает Екатерина.

Остальные Дантесы не желали ворошить прошлое и говорить о Пушкине.

«У меня сложилось впечатление, что кроме узкой прослойки историков и литературоведов, Дантес, возможно, единственный из французов, кто искренне интересуется Пушкиным», — продолжает Сажнева.

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