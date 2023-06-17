«На воде, и на суше им нужны преимущества»: в Мособлдуме оценили идею позволить беременным парковаться бесплатно

Приятный бонус вот-вот получат от власть имущих женщины «в положении». Госдума предложила сделать для беременных бесплатную парковку в первый час стоянки. Депутатам Московской областной Думы идея понравилась. На взгляд парламентариев, и на воде, и на суше, и на тротуарах, и на магистралях будущие мамы должны иметь приятные преимущества.

ОТКУДА ХЕЙТЕРЫ

По мнению авторов законопроекта, инициатива будет способствовать «формированию более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе, а также повышению рождаемости и укреплению семейных ценностей».

«Женщина в положении должна чувствовать себя комфортно в городской среде, во всех общественных пространствах, – дополняет депутат Мособлдумы Андрей Голубев. – Благодаря законам для нее снижена нагрузка на работе, беременным на сегодняшний день выплачивается несколько видов пособий. Но законодатели не остановятся на этом. В дальнейшем появятся и другие нормы, позволяющие будущей маме чувствовать себя спокойнее и комфортнее».

Авторы уверены, что город должен заботиться о людях, а не создавать источники для стресса. Тем более если речь идет о такой категории жителей.

«Я уже столкнулся с хейтерами этой инициативы, – говорит автоэксперт из Голицына Алексей Мартынов. – Они считают, что одного часа беременным будет мало. Мол, дайте больше – три, четыре, чтобы она спокойно успела сделать все дела в поликлинике или прогулялась по торговому центру. А я отвечаю на это: голубушки, в поликлиниках и женских консультациях парковки и так бесплатные».

По мнению эксперта, законотворцы предусмотрели те ситуации, когда женщине нужно зайти в магазин, забрать ребенка из детского центра или заказ из пункта выдачи маркетплейса. О прогулках речи пока не идет.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ

Есть и другая идея. Думцы предлагают ввести специальный опознавательный знак «Беременная» для машин. Парламентарии уверены, что это избавит автоледи от лишнего стресса на дороге.

«Каждый водитель ежедневно сталкивается с мелкими неприятностями на дороге, – говорит психолог из Коломны Валерия Мишина. – Одни любят сигналить по поводу и без, другие подрезать. Но на машину с опознавательным знаком «Беременная», скорее всего, не станут выплескивать сиюминутную агрессию. Думаю, что, наоборот, такому авто будут гораздо охотнее уступать».

В местных отделах ГИБДД такую идею тоже сочли резонной. Опознавательный знак, по мнению инспекторов ДПС, должен снизить количество опасных маневров, которые могли бы допустить остальные водители в отношении авто с беременными гражданками.