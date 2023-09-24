Начинать с шести лет: когда ребенку нужно давать деньги на карманные расходы

С началом учебного года родители снова задались вопросом, сколько денег давать детям на карманные расходы. У школьников есть повседневные траты: на обеды или на дорогу, например. Впрочем, порой на этом можно сэкономить. В Московской областной Думе напомнили о скидках для школьников на проезд по МЦД. Другое дело – личные деньги, на которые ребенок может купить то, что захочет. Здесь суммы у всех разные, да и определить правильный «лимит» трудно. Мы собрали опыт родителей и экспертов в поиске баланса между лишними тратами и слишком жесткими ограничениями.

ВОШЕЛ ВО ВКУС

Конечно, суммы зависят от доходов семьи, но не только. Важно, на что и где ребенок может их потратить. Мама третьеклассника из Котельников Ольга Редькина говорит, что стала давать ребенку карманные деньги год назад, когда он начал слишком часто просить ему купить что-то «как у друга».

«То пенал, как у соседа по парте, то шапку обязательно серую. Потом увидел у кого-то ланч-бокс. Тоже начал просить, хотя даже еду с собой из дома не носит. Не хотелось приучать к тому, что можно покупать все подряд», – делится Ольга.

Тогда они вместе выбрали красивый ланч-бокс за 300 руб., но женщина не стала оплачивать его сама, а просто выдала деньги сыну – выбирай: купить ланч-бокс или, может быть, что-то другое, более нужное?

«Пару дней сын сомневался, но ланч-бокс купил. Принимать решения ему понравилось, и я стала давать ему те же 300 руб. раз в неделю. Он покупает разные мелочи: карандаши, наклейки, шоколадки. С удовольствием рассказывает, как и почему их выбрал», – говорит Редькина.

Финансовый эксперт, автор проекта «Финостров» Татьяна Пермякова тоже делится своим опытом – и материнским, и профессиональным. Своему сыну она впервые дала деньги в шесть лет. Началось все с сотки в неделю. А с каждым днем рождения сумма увеличивается еще на сто.

«Я рекомендую с шести лет давать детям карманные деньги. Сначала обязательно наличные. Суммы могут быть разные, хоть 100 руб., хоть 500. Но это должны быть безусловные «выплаты», не связанные с оценками или поведением», – подчеркивает Пермякова.

Фото: [ ©Илья Питалев/РИА Новости ]

ОПЫТ ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Пермякова добавляет: этими деньгами ребенок должен распоряжаться сам. Покупки нужно контролировать в разумных рамках, но нельзя указывать, что именно покупать.

«У моего сына был такой опыт: он мечтал о большом игровом наборе по мотивам популярного мультфильма. Я предложила накопить, и он действительно смог собрать нужную сумму», – делится эксперт.

Но даже если ребенок сделает ошибку и спустит все деньги на ерунду, это будет полезным опытом. Его опытом. И во взрослом возрасте ему будет проще распределять доходы и делать накопления.

кстати

Татьяна Пермякова советует детям в возрасте 10–12 лет оформить первую банковскую карту, чтобы научить их пользоваться уже безналичной оплатой

комментарий

Максим Дерюгин, финансовый эксперт

– Взрослые, у которых в детстве были свои деньги, больше уверены в себе. Они спокойнее относятся к внешним проявлениям успеха, например, к брендам одежды. У них реже бывает потребность кому-то что-то доказать, – объясняет Дерюгин.