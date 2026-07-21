Белый налет на стенках чайника — зрелище привычное для каждой кухни. Многие относятся к нему равнодушно, считая проблемой исключительно эстетической. Однако вокруг накипи ходит множество страхов: одни уверены, что она ведет к камням в почках, другие называют ее безобидным кальцием. Где правда, а где вымысел, корреспонденту REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Что такое накипь и из чего она состоит

Накипь — это твердые отложения солей кальция, магния, железа и других минералов, которые выпадают в осадок при нагревании воды. Чем выше жесткость воды, тем интенсивнее и быстрее образуется налет. По сути, это те же минералы, что содержатся в питьевой воде, только в концентрированном виде.

Действительно ли накипь опасна для здоровья

Медицинское сообщество разделилось во мнениях. Одни специалисты считают, что накипь не несет серьезной угрозы, поскольку концентрация солей в воде слишком мала, чтобы спровоцировать образование конкрементов. Другие предупреждают: регулярное употребление жесткой воды с минеральными отложениями может создавать дополнительную нагрузку на выделительную систему. Особенно это касается людей с наследственной предрасположенностью к мочекаменной болезни — для них избыток кальция и магния становится одним из триггеров.Среди потенциальных рисков называют: нагрузку на почки и риск камнеобразования, снижение эластичности сосудов и возможное отложение солей в суставах, а также проблемы с кожей и пищеварением. Однако гастроэнтеролог пояснила, что через почки выводится лишь около 30% кальция, остальное покидает организм с калом. Концентрация солей в водопроводной воде не настолько высока, чтобы самостоятельно запустить патологический процесс у здорового человека. Гораздо большее беспокойство, по ее словам, вызывает бесконтрольный прием кальцийсодержащих добавок и витамина D, которые действительно способны спровоцировать гиперкальциемию.

Почему накипь — враг не только здоровья, но и техники

Даже если отбросить опасениях за организм, есть веская причина регулярно бороться с налетом. Накипь, как одеяло, покрывает нагревательный элемент чайника, снижая теплопроводность. Прибор дольше нагревает воду, расходует больше электроэнергии и быстрее выходит из строя. Таким образом, чистка чайника — это не только забота о возможном здоровье, но и прямая экономия семейного бюджета, а также продление срока службы техники.

Как безопасно удалить накипь

Врач рекомендует несколько проверенных методов, которые не навредят ни здоровью, ни прибору.

Лимонная кислота — самый популярный и эффективный способ. Две-три столовые ложки кислоты заливают водой, кипятят и оставляют на полчаса. Накипь растворяется, остается лишь тщательно промыть чайник.

Уксус — 600 мл воды и 200 мл 9% уксуса кипятят и оставляют на ночь. Утром раствор сливают, а чайник несколько раз прополаскивают чистой водой. Однако этот метод не подходит для электрочайников — уксус может повредить нагревательный элемент.

Пищевая сода — кипятят воду с 1–2 ложками соды, оставляют на 15–20 минут, после чего накипь легко снимается губкой.

Для застарелых отложений можно использовать специальные профессиональные составы, но важно выбирать те, что разрешены для контакта с пищевыми продуктами.

«Главное правило: после любой чистки тщательно промывайте чайник и 1–2 раза прокипятите чистую воду, чтобы удалить остатки средств. И не используйте металлические щетки — они царапают поверхность, и накипь в следующий раз будет образовываться быстрее», — советует Светлана Черепицына.

Профилактика: как реже сталкиваться с налетом

Чтобы накипь появлялась реже, специалист рекомендует использовать фильтрованную воду — фильтр-кувшин заметно смягчает воду и снижает отложения. Также не стоит кипятить одну и ту же воду несколько раз, а после использования лучше сливать остатки и оставлять чайник с открытой крышкой для полного высыхания.

Таким образом, накипь — это не столько медицинская угроза, сколько техническая и эстетическая проблема. Однако если в семье есть люди с заболеваниями почек или генетической предрасположенностью, лучше не пренебрегать фильтрацией и регулярной чисткой прибора. Забота о чайнике и качестве воды — это простой вклад в собственный комфорт и долгосрочное здоровье.