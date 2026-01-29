Народные приметы против лунного календаря: стоит ли убирать дом 30 января

Эффективная уборка зависит не только от усилий, но и от конкретного дня. Согласно лунному календарю, 30 января будет благоприятное время для наведения порядка в доме. Луна способствует избавлению от лишнего и очищению пространства, поэтому уборка в этот день может быть эффективной и продуктивной.

Народные приметы

Согласно народным поверьям, уборка 30 января помогает не только поддерживать порядок, но и «выметать» из дома негативную энергию. Считается, что подметать пол в этот день рекомендуется аккуратно, чтобы не вымести удачу. Также благоприятно проводить генеральную уборку, выбрасывать старые вещи и вещи, которые не используются.

Советы астрологов по уборке в этот день

Астрологи отмечают, что в этот день полезно сосредоточиться на уборке мест, где скапливается пыль и грязь. Не рекомендуется начинать новые проекты или перемены в доме, которые связаны с покупкой мебели или перестановкой, так как это время больше подходит для избавления от старого, а не для создания нового.

Итог: благоприятно для уборки

30 января считается подходящим днем для генеральной уборки, выбрасывания ненужных вещей, чистки шкафов и поверхностей. День неблагоприятен для крупных покупок и кардинальных изменений в интерьере.

Февраль 2026 года окажется благоприятным временем для особых жизненных решений. Энергетика месяца способствует гармонии, взаимопониманию и укреплению отношений. Брак, заключенный в это время, обещает особую теплоту и доверие между партнерами. Больше о том, кто окажется под влиянием этого периода, читайте в материале Подмосковье Сегодня.