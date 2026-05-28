Не заряжается и не врет: спасатели назвали простой навык, который спасет ребенка в лесу

Гаджеты могут сесть в самый неподходящий момент, а стрелка на компасе никогда не врет. Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев призвал родителей на летних каникулах научить детей пользоваться компасом. Это маленький, дешевый и надежный инструмент, который в лесу спасает жизнь. Об этом сообщает «Мослента».

Спасатели знают, о чем говорят: ежегодно они вытаскивают из лесов сотни заблудившихся детей и взрослых. Глава отряда Григорий Сергеев посоветовал родителям не тратить каникулы на бесконечные игры в телефонах, а вложить пару часов в реально полезный навык. Компас стоит копейки, не ломается, не требует зарядки и позволяет сохранить направление движения. А значит — выйти к людям самостоятельно.

Конечно, одного компаса мало. Спасатель напоминает: перед прогулкой в лес нужно зарядить телефон, взять запас воды и теплую одежду ярких цветов (чтобы было заметно с воздуха). Но именно компас — база, которую многие недооценивают в эпоху навигаторов.

