Более 30 тыс. человек обратились в центры репродуктивного здоровья Московской области

С начала года в Подмосковье свыше 30 тыс. человек обратились за поддержкой в центры репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ключевой приоритет работы центров — создать для пар, мечтающих о пополнении в семье, максимально комфортные условия получения помощи. Вместо долгих поисков нужных специалистов и лабораторий пациенты получают все необходимое в одном месте.

Врачи выстраивают индивидуальную траекторию сопровождения — от первичной консультации до углубленной диагностики и, если требуется, целенаправленного лечения. В команде специалистов задействованы, в том числе, гинекологи, урологи, эндокринологи и репродуктологи, что позволяет комплексно подходить к выявлению причин трудностей с зачатием и подбирать оптимальные методы коррекции.

Чтобы попасть на прием, достаточно записаться через лечащего врача либо обратиться напрямую в контакт‐центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550‐30‐03.

