Капремонт котельной в Любучанах Чеховского округа завершат в 2027 году

В Чеховском округе планируется капитально отремонтировать котельную в поселке Любучаны. Сведения о проведении соответствующего конкурса появились в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, проводится конкурс на проведение ремонта котельной № 26, которая расположена на Заводской улице в Любучанах. Мощность объекта составляет 17,95 МВт.

Работы проведут в рамках госпрограммы за счет муниципального и регионального бюджетов. Завершить их планируется в 2027 году.

Ранее о модернизации коммунальных объектов в Чехове рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что в 2026 году в округе обновят около 40 объектов.