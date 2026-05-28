Врачи Подмосковья спасли ребенка, который прищемил палец дверью и лишился фаланги
В Подмосковье спасли мальчика с частичной ампутацией фаланги пальца
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ребенка, который лишился части фаланги пальца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили мальчика с травмой. Ребенок прищемил указательный палец дверью, в результате чего была частично ампутирована фаланга.
Мальчика экстренно направили на операцию. В ее рамках врачи обработали рану, удалили нежизнеспособные ткани и провели кожную пластику, чтобы закрыть дефекты мягких тканей.
Операция прошла успешно и без осложнений. На данный момент ребенок выписан на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове. Она откроется 1 июня.