Врачи Подмосковья спасли ребенка, который прищемил палец дверью и лишился фаланги

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ребенка, который лишился части фаланги пальца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика с травмой. Ребенок прищемил указательный палец дверью, в результате чего была частично ампутирована фаланга.

Мальчика экстренно направили на операцию. В ее рамках врачи обработали рану, удалили нежизнеспособные ткани и провели кожную пластику, чтобы закрыть дефекты мягких тканей.

Операция прошла успешно и без осложнений. На данный момент ребенок выписан на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове. Она откроется 1 июня.