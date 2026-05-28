Климова и Месхи воссоединились ради выпускного дочери

Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова доказала, что ради счастья дочери можно забыть о любых разногласиях, пишет The Voice. Вместе с бывшим мужем, актером Гелой Месхи, она пришла на выпускной их десятилетней дочери Беллы.

Праздник прошел в Ломоносовской школе, где девочка окончила начальную школу. Она училась на четверки и пятерки. Екатерина даже опубликовала свидетельство об успеваемости, подтвердив, что ее дочь — умница.

Позади у ребенка не только учебные успехи, но и испытания. Недавно девочка сломала ногу, и праздник встретила еще в процессе восстановления. Гипс, к счастью, уже сняли, но дочь актеров пока хромает.

Екатерина на церемонии не сдержала слез. Она трогательно поблагодарила первую учительницу ребенка и призналась, что прощание с начальной школой — это важный и волнительный этап.

Стоит отметить, что на прошлой неделе младший сын Климовой от актера Игоря Петренко тоже окончил Ломоносовскую школу. На его выпускной артистка приходила с подругой Татьяной Лютаевой — крестной матерью мальчика. Всего же у актрисы четверо детей.

