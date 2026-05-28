«Черная метка» на годы: какие последствия ждут после банкротства

Когда долги начинают расти, а выплаты становятся неподъемными, процедура банкротства многим кажется быстрым и почти безболезненным выходом. В интернете обещают «полное списание долгов» и новую финансовую жизнь с чистого листа. Но за красивыми формулировками часто скрываются серьезные последствия — от потери имущества до проблем с карьерой и кредитной историей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

По его словам, за последние годы суды стали гораздо внимательнее относиться к таким делам и тщательнее исследовать причины банкротства. Если раньше процедура чаще заканчивалась списанием долгов, то сейчас ситуация изменилась: отказы происходят в 2,5 раза чаще.

Риск потери имущества

Эксперт объяснил, что серьезные риски банкротства связаны прежде всего с имуществом. Многие ошибочно думают, что можно избавиться от долгов и при этом сохранить накопления, недвижимость или ценные активы.

«Все уйдет в конкурсную массу. Вклады, ценные бумаги, драгметаллы, недвижимость — фактически все имущество будет анализироваться и реализовываться», — отметил Новачук.

Кроме того, финансовый управляющий может проверить сделки за последние три года. Если возникнут подозрения, что имущество специально переписывали на родственников или продавали перед процедурой, их могут оспорить. Ранее проданное имущество быть возвращено в конкурсную массу, уточнил эксперт.

Это не бесплатно

Еще один важный момент — сама процедура далеко не бесплатная. По словам эксперта, многие люди этого не понимают до последнего.

«Это не история про „взял и списал долги“. Процедура платная, и если долги небольшие, то она может быть просто нецелесообразной», — рассказал Новачук.

Риски для карьеры

Отдельно эксперт остановился на карьерных последствиях банкротства. После процедуры несколько лет нельзя занимать руководящие должности, а информация о банкротстве остается в кредитной истории, из-за чего банки практически не выдают кредит или заем.

Особенно тяжело последствия могут сказаться на людях, работающих в финансовой сфере, бухгалтерии или управлении.

«Если человек не справился со своей финансовой ситуацией, то как ему доверить денежные вопросы компании? Для многих специалистов это фактически карьерный приговор», — считает Новачук.

Ограничения на выезд

Также в период судебного процесса человеку могут ограничить выезд за границу. Как отметил эксперт, это делается достаточно часто как обеспечительная мера.

По словам аналитика, банкротство нередко становится тяжелым психологическим ударом. Появляется страх перед любыми финансовыми решениями, боязнь бизнеса, инвестиций, ответственности. Меняется отношение окружающих: партнеры, коллеги, друзья могут перестать воспринимать человека как надежного и перспективного.

Как решить финансовые проблемы без банкротства

В большинстве случаев до банкротства лучше не доводить, подчеркнул эксперт. Существуют более мягкие способы решить проблему:

Реструктуризация долга. Можно договориться с банком о снижении платежа, увеличении срока кредита или кредитных каникулах;

Рефинансирование — объединение нескольких кредитов в один с более комфортной ставкой;

Мировое соглашение с кредиторами. Часто банку выгоднее пойти навстречу и получить деньги позже, чем доводить ситуацию до банкротства.

По словам Новачука, даже внесудебное банкротство через МФЦ, которое сейчас активно рекламируют, все равно остается крайней мерой.

«Банкротства надо максимально избегать. Это не легкое решение проблемы, а серьезная процедура с долгими последствиями для жизни, карьеры и репутации», — подытожил аналитик.

