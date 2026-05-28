Более 100 гонщиков примут участие в первом этапе чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Быково

30–31 мая на автодроме в деревне Быково городского округа Жуковский пройдет первый этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг‐рейсингу. Мероприятие, проходящее в рамках федеральной программы «Спорт России», обещает стать ярким стартом сезона и привлечь внимание любителей автоспорта со всей страны, сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Более сотни гонщиков из разных регионов России соберутся на трассе, чтобы побороться за первенство и установить новые рекорды.

Параллельно с гоночной программой состоится традиционный фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets — объединения ценителей классических американских автомобилей. Посетители смогут полюбоваться легендарными моделями заокеанского автопрома, выпущенными начиная с 1950‐х годов. Среди экспонатов — не только отреставрированная классика, но и впечатляющие кастом‐проекты, а также редкие современные машины.

Кульминацией фестиваля станет динамичное выступление отдельных участников на дрэг‐стрипе в воскресенье, после чего организаторы определят и наградят самых быстрых гонщиков.

