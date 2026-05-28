Без билетов, но с бассейном: что происходит с россиянами, массово застрявшими в Турции

Ситуация с турецкой авиакомпанией Air Anka, не получившей разрешения на полеты от российских властей, не угрожает здоровью и комфорту путешественников. Застрявшие туристы размещены в пятизвездочных отелях по системе «все включено», а альтернативные перевозчики уже приступили к их эвакуации. Такой оптимистичный прогноз в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» дал вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

Российские клиенты турецкого авиаперевозчика Air Anka оказались в подвешенном состоянии: одни не могут улететь на курорт, другие — вернуться домой. Причина — отсутствие у компании необходимой лицензии со стороны РФ. Однако эксперты торопятся успокоить общественность.

Так, Александр Мкртчян подчеркнул, что паниковать не стоит. По его словам, российский рынок насыщен авиакомпаниями и туроператорами, поэтому происшествие не приведет к катастрофе. Туристы, временно оставшиеся в Турции, не испытывают бытовых лишений.

«У нас, слава Богу, много авиакомпаний, много разных операторов, поэтому мы никакой опасности не видим. Те люди, которые застряли, они же не где-то находятся в аэропорту, на полу спят. Они живут в роскошных пятизвездочных отелях „все включено“, — отметил он в беседе с «Ямал-медиа».

Мкртчян добавил, что проблема, скорее всего, разрешится в ближайшие 48 часов. Конкуренты Air Anka уже начали вывозить пассажиров и доставлять новых туристов к местам отдыха.

Чтобы избежать подобных сюрпризов в будущем, эксперт рекомендует путешественникам обращаться к профессиональным туроператорам. Вот что это дает:

Страховка от финансовых потерь при отмене чартера

Оперативное расселение в случае форс-мажора

Помощь с билетами на альтернативные рейсы

Юридическая поддержка на месте отдыха

По мнению Мкртчяна, осознанный выбор посредника избавит туриста от головной боли и позволит наслаждаться отпуском, даже если у авиакомпании возникнут проблемы с документами.

