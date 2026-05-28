«Инициатор разрыва — она»: почему Ирина Дубцова ушла от Ивана Петренко?

У Ирины Дубцовой закончился роман, который, казалось бы, только начал набирать обороты. Как пишет StarHit, 28 мая певица рассталась с Иваном Петренко. Отмечается, что инициатором разрыва стала сама артистка. Причина — сложный характер возлюбленного.

Напомним, что Дубцова и Петренко начали встречаться летом прошлого года. Певица не скрывала отношений, появлялась с избранником на мероприятиях. В августе она даже съездила в Турцию, чтобы познакомиться с его детьми.

Более того, Дубцова признавалась, что хотела бы родить от Петренко ребенка, если позволит здоровье. Но этим планам не суждено было сбыться.

Иван Петренко — вдовец. Его жена Ксения Мосина умерла в августе 2022 года. Сама Дубцова была замужем за Романом Черницыным с 2004 по 2008 год. В этом браке у нее родился сын Артем. После развода певица долгое время не афишировала личную жизнь.

