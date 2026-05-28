Более 2 млн кв. м жилой недвижимости ввели в Подмосковье за три месяца

В Подмосковье в рамках «Инфраструктура для жизни» активно строят дороги, благоустраивают территории, обновляют коммунальные объекты, строят новые производства и учреждения. О ходе реализации нацпроекта в региона рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Так, за первый квартал в области ввели нежилую недвижимость общей площадью около 400 тыс. кв. м в 55 опорных населенных пунктах. Также ввели жилые объекты общей площадью 2,3 млн кв. м.

Помимо этого, из аварийного жилфонда были расселены свыше 4,1 тыс. человек. Общая площадь расселенного аварийного жилья составила более 71 тыс. кв. м.

В этом году в регионе благоустроят 110 общественных территорий. Будут реализованы шесть проектов, победивших на всероссийском конкурсе благоустройства.

Кроме того, продолжаются работы на трассе Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный, строятся два водовода в Подольске, планируется ремонт двух канализационных коллекторов в Лыткарино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году модернизируют около 40 объектов ЖКХ.