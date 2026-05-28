В «Единой России» рассказали о модернизации объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье

В подмосковном отделении партии «Единая Россия» рассказали о модернизации объектов социальной инфраструктуры в регионе в рамках Народной программы.

Так, в Красногорске строят четырехэтажный учебный корпус к лицею № 7 и обновляют фасад старой школы. Открыть его планируется в 2028 году. Также проводится масштабный ремонт в стационаре Красногорской клинической больницы.

«Ремонт запланирован масштабный – большое здание в 12 этажей потребует времени, работы продлятся до 2030 года. Но больница не будет закрываться на время ремонта – работу с пациентами будем переносить из одного крыла в другое», — рассказал глава Красногорска, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков.

В Одинцове реконструируют детсад № 34 в Больших Вяземах. Как рассказал глава округа, секретарь местного отделения партии Андрей Иванов, сейчас степень строительной готовности объекта составляет более 60%. После модернизации здесь откроют шесть групп на 160 мест. Обновленный детсад откроется в сентябре.

В Коломне обновляют музыкальную школу имени Алябьева. Работы выполнены на 70%. Также модернизируют Центр детского творчества. Он откроется к 1 июня.

В Подмосковье Народная программа 2021 года выполнена на 98%. За 5 лет в регионе отремонтировали около 500 школ и детсадов, построили более 300 новых образовательных учреждений и 60 новых больниц и поликлиник.