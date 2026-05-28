Сыр и масло реабилитированы: ученые развеяли главный миф о молочных трансжирах

Любители сливочного масла и сыра могут выдохнуть. Ученые из Университета Рединга развеяли популярный миф: натуральные трансжиры, которые содержатся в молочке, не повышают риск инфарктов, инсультов и диабета. В отличие от своих промышленных собратьев, они ведут себя в организме совершенно иначе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные 22 научных работ с участием тысяч людей из Европы, США и Канады. Оказалось, что трансжиры из молока, сыра и сливочного масла — не враги, а совсем другое вещество. Промышленные трансжиры (из маргаринов и фастфуда) давно признаны опасными. А натуральные, природные — нет.

В одном из этапов ученые сравнили влияние обычных молочных продуктов и продуктов с повышенным содержанием естественных трансжиров на уровень липидов в крови. Существенной разницы в показателях, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний, не нашли. Более того, долгосрочные наблюдения за людьми с высоким уровнем молочных трансжиров в крови не выявили связи с инфарктами, инсультами, сердечно-сосудистой смертностью или диабетом второго типа.

Авторы работы подчеркивают: многие ошибочно считают любые трансжиры опасными. Это не так. Искусственные — да, они образуются при промышленной переработке масел. Умеренное употребление сыра, масла и молока в составе сбалансированного рациона не угрожает здоровью сердца.

