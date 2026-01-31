Наследство пенсионера: почему квартира без завещания может перейти государству в 2026 году

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Среди людей старшего возраста возникают волнения из-за слухов, что государство в 2026 году заберет их имущество, если они не успеют оформить завещание. Хотя никаких специальных штрафов за отсутствие такого документа не предусмотрено, судьба нажитого действительно может сложиться не так, как хотелось бы, особенно если у человека нет близких родственников. Юрист Николай Метелица предлагает разобраться, как в действительности распределяется наследство по действующим правилам и при каких условиях оно может перейти в собственность государства.

Как делится наследство без завещания и что такое выморочное имущество

Если человек при жизни не распорядился своим имуществом с помощью завещания, после его смерти начинает действовать так называемое наследование по закону. В этом случае все его имущество распределяется между родственниками в строгой последовательности, которую устанавливает Гражданский кодекс России.

«Главным риском для пенсионера является реальная возможность перехода его имущества к государству в случае полного отсутствия родственников», — уточняет специалист.

Первыми имеют право на наследство самые близкие люди: дети, законный супруг или супруга, а также родители. Если таких родственников нет, то очередь переходит к братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, а затем и к более дальним.

Имущество признается выморочным и отходит государству лишь в одной-единственной ситуации: когда не находится ни одного наследника ни из одной из восьми предусмотренных законом очередей. Такое может случиться, если у человека действительно не осталось родни или если все возможные наследники официально отказались от своих прав.

Зачем нужно завещание и какие преимущества оно дает

Завещание — это единственный надежный способ для человека самостоятельно решить, кому и в каких долях достанется его собственность, минуя стандартную очередность наследников по закону.

«С его помощью гражданин получает возможность реализовать свою личную волю, а именно — распределить активы между конкретными лицами», — объясняет Метелица.

Оформление документа предоставляет несколько важных возможностей:

Самостоятельный выбор . Наследником можно назначить не только родственника, но и любого другого человека, а также организацию или фонд.

Снижение риска конфликтов. Четко изложенная воля умершего помогает предотвратить споры и разногласия между потенциальными наследниками.

Возможность изменений . Завещание можно в любой момент переписать, дополнить или полностью отменить, чтобы оно соответствовало новым жизненным обстоятельствам.

Упрощение процедуры. Наследникам по завещанию обычно проще и быстрее оформить свои права, поскольку главный документ, объясняющий волю умершего, уже есть.

О чем говорят эксперты: возможные изменения в будущем

Сфера наследственного права не стоит на месте. Специалисты и законодатели регулярно обсуждают возможные нововведения, цель которых — повысить осведомленность граждан в этих вопросах.

«В рамках этих обсуждений высказываются идеи о разработке механизмов, которые стимулировали бы граждан к более активному и заблаговременному составлению завещаний», — отмечает юрист.

Речь идет не о наказаниях, а о создании более удобных условий: упрощенных процедур оформления, просветительских программ, доступных консультаций.

Основная задача — объяснить людям, особенно представителям старшего поколения, что составление завещания является проявлением заботы о близких. Этот шаг помогает избежать неясности, длительных судебных процессов и гарантирует, что имущество попадет именно к тем, кому хотел передать его владелец.

Таким образом, пенсионерам важно опираться не на слухи, а на проверенную информацию. Риск того, что имущество отойдет государству, существует только в ситуации, когда у человека абсолютно нет наследников по закону.

Чтобы наверняка распорядиться своей собственностью так, как хочется, и обезопасить родных от возможных споров, самым разумным решением является своевременное оформление завещания у нотариуса. Это простой и надежный способ позаботиться о будущем своей сем