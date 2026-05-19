Минсельхоз Подмосковья: весенние полевые работы в регионе идут в плановом режиме

Ход весенних полевых работ в Подмосковье обсудили в рамках выездного совещания в Серебряных Прудах. В нем приняли участие и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергей Керселян.

«Весенние полевые работы в Московской области идут в плановом режиме. Мы видим устойчивую динамику по увеличению посевных площадей, а также высокий уровень технической готовности», — сообщил Мосин.

Он отметил, что в 2026 году в области увеличили объем господдержки растениеводства до 1,4 млрд рублей. Общая посевная площадь в этом году составит более 525 тыс. га, что почти на 9 тыс. га больше, чем годом ранее.

Состояние озимых оценивается как стабильное. Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур, а также по картофелю полностью закрыта. В полевых работах задействованы 4 тыс. тракторов, более 900 культиваторов и около 700 сеялок.

В 2025 году в Подмосковье урожай зерновых и зернобобовых составил 619 тыс. тонн, масличных — 140,5 тыс. тонн, картофеля — 375,8 тыс. тонн.

