Количество высокотехнологичных операций пациентам с инфарктами и инсультами в Подмосковье выросло более чем в 2 раза

Система оказания медицинской помощи при сердечно‐сосудистых заболеваниях в регионе демонстрирует впечатляющие результаты: за последние годы существенно расширились возможности сосудистых центров, а количество высокотехнологичных вмешательств при инфарктах и инсультах выросло более чем вдвое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, развитие сосудистой службы позволило радикально повысить доступность специализированной помощи для пациентов с острыми нарушениями кровообращения. Конкретные показатели подтверждают масштаб позитивных изменений: за 5 лет число чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме увеличилось с 8,5 тыс. (в 2020 году) до почти 19 тыс. (в 2025 году). А также резко возросло количество тромбэкстракций при ишемическом инсульте: с 171 вмешательства в 2021 году до 1410 — в 2025‐м.

Такой прогресс стал возможен благодаря системной работе по модернизации сосудистой сети Подмосковья. Сегодня в регионе функционируют 17 региональных сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений. Все учреждения оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием. В их арсенале: ангиографические комплексы для точной визуализации сосудов, компьютерные томографы и магнитно‐резонансные томографы.

