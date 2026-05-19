Гадюки активизировались в Подмосковье раньше срока из-за жары и брачного сезона

Пресмыкающееся грелось прямо на тропинке. Фотографию очевидцы выложили в социальные сети и спросили у подписчиков: ядовитая ли эта особь? Пользователи предположили, что на снимке — гадюка обыкновенная. Это единственная ядовитая змея, которая распространена на территории Московской области.

Но не только Томилинский лесопарк стал местом встречи со змеями. Активность гадюк жители Подмосковья замечают по всей области. Пресмыкающиеся выползают на городские дорожки, газоны и детские площадки.

Эколог Андрей Соколов пояснил, что необычное поведение змей в конце мая 2026 года связано с несколькими факторами. Обычно пик активности гадюк — в июне, но в этом сезоне он сместился на вторую-третью декаду мая.

«Во-первых, май этого года оказался аномально жарким — синоптики фиксируют температуры на 10 градусов выше климатической нормы. Змеи холоднокровные, и при высоких температурах их метаболизм ускоряется, они становятся более активными и чаще покидают свои убежища. Во-вторых, конец мая — период спаривания у гадюк и время, когда они активно ищут партнера и корм. Молодые особи расселяются по новым территориям, поэтому их можно встретить даже в местах, где раньше их не видели — в городских парках, на газонах у жилых домов, на детских площадках», — добавляет специалист.

Эколог обращает внимание на ключевую деталь: гадюка обыкновенная не склонна к агрессии и сама никогда не бросается на людей. Укус — это исключительно ответная реакция, способ защиты. Рептилия может ужалить, только если человек на нее наступил, попытался схватить или нечаянно задел (к примеру, в лесу во время сбора грибов или ягод). Исходя из этого, главный совет специалиста — следить за шагами и обходить ползучих обитателей леса по дуге. Желание рассмотреть поближе или прогнать змею с дорожки может закончиться плачевно.

