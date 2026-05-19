Под Наро-Фоминском нашли обломки Ил-2 с маркировкой завода № 1

В Наро-Фоминске поисковики обнаружили место гибели легендарного советского штурмовика Ил-2. Сейчас на месте находки ведутся детальные изыскания. Цель — восстановить полную историю боевой машины и обстоятельства ее катастрофы, сообщил REGIONS.

Среди обломков были найдены фрагменты боекомплекта авиационной пушки Вя-23 с маркировкой 1941 года. Сначала исследователи предположили, что самолет был потерян осенью 1941 года в период Битвы за Москву. Однако дальнейшее изучение находок заставило их изменить первоначальную версию.

Ключевую роль сыграли технологические клейма, обнаруженные на деталях. Они принадлежали авиационному заводу № 1. Как известно, осенью 1941 года это предприятие эвакуировали из столицы в город Куйбышев (ныне Самара). Характер маркировки говорит о том, что штурмовик был собран уже на новом месте, причем значительно позже — предположительно в конце 1942 года.

Руководитель поискового отряда Федор Пущин выдвинул предварительную версию: боевая машина была потеряна не в 1941-м, а в 1943–1944 годах. Поисковики отмечают, что крупных фрагментов фюзеляжа пока не найдено, но территория продолжает тщательно обследоваться. Каждая деталь с сохранившимся серийным номером может стать ключом к установлению точной даты инцидента и имен членов экипажа.

Параллельно с полевыми работами специалисты работают в архивах. Они изучают сводки о потерях авиационных частей, которые базировались в этом районе в середине войны. Это поможет подтвердить или опровергнуть версию, выдвинутую поисковиками, и, возможно, установить личности пилотов.

