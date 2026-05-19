Акиньшина и Козловский официально стали мужем и женой перед рождением сына

Звезда фильма «Чернобыль» Данила Козловский и Оксана Акиньшина официально стали мужем и женой, выяснила газета KP.RU. Пара расписалась перед рождением сына. Оказывается, Акиньшина и Козловский живут вместе уже пять лет в квартире артиста в Москве.

По информации издания, актриса рожала в частной клинике в Московской области. С ней находился муж.

Стоит отметить, что предпосылки к браку были заметны и ранее. Еще в феврале Акиньшина и Козловский посетили оперу «Онегин» в Париже. Тогда у актрисы был заметен округлившийся живот, а на пальце красовалось обручальное кольцо.

Напомним, что у Акиньшиной уже есть трое детей от предыдущих браков. Старший сын живет с ее родителями в Петербурге, младший сын и дочь находятся в Грузии с отцом. У Данилы также есть дочь, которая живет в Нью-Йорке с матерью, актрисой Ольгой Зуевой.

