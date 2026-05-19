Кирилл Андреев заявил, что «Иванушки International» не собираются уходить со сцены

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев выступил с успокаивающим заявлением для поклонников: в интервью Пятому каналу он заверил , что коллектив не собирается уходить со сцены.

Андреев также ответил на вопрос о возможной передаче хитов другим исполнителям после завершения карьеры группы. По его словам, разговоров о завещании композиций пока нет.

Он объяснил, что в прошлом году уже состоялся трибьют «Иванушек International», поэтому сейчас рано обсуждать представление песен другими артистами.

«Песни остаются любимыми, пока мы их поем», — подчеркнул солист.

Тем временем группа может столкнуться с неожиданными изменениями: пару месяцев назад продюсер коллектива Игорь Матвиенко допустил, что из-за нового закона, ограничивающего использование англицизмов в публичном пространстве, «Иванушкам» придется сменить название. Матвиенко предложил вариант: оставить просто «Иванушки», а слово International — зачеркнуть.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о концерте в 90-е перед враждующими кланами.