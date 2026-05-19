В Подмосковье организовали раздачу питьевой воды пассажирам общественного транспорта
Пассажирам в Подмосковье до конца недели раздадут 17 тыс. бутылок воды
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Во вторник представители АО «Мострансавто» раздали уже около 500 бутылок на автобусных остановках. До конца недели планируется раздать порядка 17 тыс. бутылок.
«Воду в бутылках можно получить в часы пик», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
В акции также участвует ЦППК: воду раздают пассажирам на вокзалах.
