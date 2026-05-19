Прогулки топлесс в +32: отдых в парке может обернуться штрафом до тысячи рублей и даже арестом

В середине мая 2026 года Московская область оказалась во власти аномальной жары. Столбики термометров поднялись до отметки +32 градуса — это рекордный показатель для этого сезона. Жители региона массово устремились к водоемам, в парки и на набережные, пытаясь спастись от изнуряющего зноя. Однако некоторые горожане пошли дальше и решили прогуливаться по городу без верхней одежды, полагая, что это естественная реакция на аномально высокие температуры, сообщил REGIONS.

Однако, как предупреждают юристы, подобное поведение может повлечь административную ответственность. Согласно действующему законодательству, появление в общественных местах без верхней одежды (в так называемом формате топлесс) расценивается как нарушение общественного порядка. Такие действия подпадают под статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Мелкое хулиганство».

«Даже в сильную жару хождение без рубашки в черте города — это правонарушение. Закон не делает исключений для погоды. Если человек находится в общественном пространстве — парке, сквере, улице, на набережной — он обязан соблюдать общепринятые нормы поведения. А топлесс в этом контексте воспринимается как вызов общественной морали», — объяснил адвокат Сергей Плаксий.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. А в случае грубого поведения или отказа выполнять законные требования сотрудников полиции нарушителю грозит административный арест на срок до 15 суток.

Особенно строго правоохранители контролируют ситуацию вблизи детских площадок, школ, культурных объектов и остановок общественного транспорта. При этом из правил есть исключение: пляжи и специально отведенные зоны отдыха. Там допускается ношение пляжной одежды, включая топлесс, если это прямо не запрещено локальными правилами конкретного пляжа.

«Люди часто думают: „Ну что такого — просто снял футболку!“ Но с точки зрения закона — это демонстрация неприкрытого тела в неположенном месте. И если рядом окажется недовольный гражданин или сотрудник полиции, вас могут привлечь к ответственности. Особенно если рядом дети», — отмечает адвокат Сергей Плаксий.

Специалисты советуют: если хочется искупаться и отдохнуть, лучше отправляться на официальные пляжи с оборудованной территорией. Там пляжный стиль одежды не вызовет вопросов у правоохранителей. Кроме того, в жару важно не забывать о головном уборе и пить как можно больше жидкости — это убережет от перегрева и теплового удара.

«Жара — не повод игнорировать правила. Лучше перетерпеть дискомфорт, чем получить штраф и испортить себе репутацию», — резюмировал Плаксий.

