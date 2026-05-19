Минэкологии Подмосковья приглашает принять участие в детской экологической акции «Рисуем окружающий мир и экологию»

В преддверии Международного дня защиты детей (1 июня) и Дня эколога (5 июня) в регионе пройдет VI эколого‐патриотическая образовательная акция «Рисуем окружающий мир и экологию». Мероприятие проводится при информационной поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.

Акция реализуется в рамках проекта экопросвещения МЫДЕТИМО.РФ. За годы проведения в акции приняли участие свыше 100 тыс. человек — и в этом году организаторы ожидают не меньшего отклика.

Суть мероприятия — в совместном творчестве детей разных возрастов, их родителей и педагогов. Участникам предлагают собраться на открытых уличных площадках и создать коллективные художественные работы мелками либо красками. Центральной частью композиции должна стать фигура Земли или большая окружность. Вокруг и внутри нее участники отражают свое видение экологических проблем и путей их решения, важности сохранения природы и биоразнообразия, семейных ценностей и дружбы, символов России, идей единства народов страны (в соответствии с тематикой Года Единства Народов России).

Сроки проведения: с 25 мая по 5 июня. Возрастное ограничение: 6+.

