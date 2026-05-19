Более 11 млн руб. штрафов вынесли коммунальным службам Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги еженедельного заседания по делам об административных правонарушениях. В центре внимания оказались управляющие и ресурсоснабжающие организации, работающие в десятках городских и муниципальных округов региона.

На рассмотрение комиссии поступило 69 дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Среди территорий, где выявлены нарушения: Электросталь, Балашиха, Павлово‐Посадский, Богородский, Раменский округа и другие.

В ходе проверок надзорный орган выявил целый ряд системных проблем в работе коммунальных служб. Наиболее распространенные нарушения: ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, превышающие установленные нормативы, подтопленные подвалы в МКД, нарушения при рассмотрении обращений граждан, ошибки в начислении платы за содержание и ремонт жилого помещения, нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования.

По итогам рассмотрения дел приняты следующие решения: по 67 делам вынесены окончательные решения (в т. ч. штрафы на общую сумму более 11 млн руб.), по 2 делам организациям объявлено предупреждение, 1 дело отложено для выяснения дополнительных юридически значимых обстоятельств, еще 1 дело возвращено на доработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.