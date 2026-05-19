Летняя творческая школа для одаренных детей пройдет в июне в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает о подготовке к проведению Летней творческой школы для одаренных детей. Мероприятие состоится с 1 по 14 июня на базе Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева в городе Пушкино.

По итогам конкурсного отбора в школу приглашены 30 юных музыкантов. Среди участников: 6 пианистов, 4 скрипача, 4 саксофониста, 3 флейтистки и другие.

Ребята представляют разные муниципальные образования региона, в том числе городской округ Долгопрудный, Наро‐Фоминский г. о., округ Люберцы, Сергиево‐Посадский г. о.

Программа школы разработана так, чтобы максимально раскрыть творческий потенциал каждого участника. В расписании — разнообразные мероприятия: индивидуальные занятия и групповые репетиции, мастер‐классы, творческие лаборатории, экскурсии, спортивно‐оздоровительные мероприятия. Особое событие — встреча с известным композитором Максимом Дунаевским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.