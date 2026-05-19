Капитальный ремонт центра культуры «Акрихин» в Старой Купавне завершится в 2027 году

Капитальный ремонт центра культуры «Акрихин» в Старой Купавне Богородского округа завершится в 2027 году. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на Большой Московской улице. Здание 1981 года постройки ремонтируют в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Общая площадь центра составляет более 6,3 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные, отделочные и кровельные работы. В ходе ремонта также заменят инженерные сети, обновят фасад и входную группу, установят новую сантехнику и оборудование.

